Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı
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Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Afganistan'a ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

11.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:46

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Afganistan'a ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 10'ar ventilatör, oksijen regülatörü, defibrilatör, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 30 bin Kovid-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, 25 bin N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Afganistan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer aldı.

Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Afganistan'ın başkenti Kabil'e hareket etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Somali'ye de yardım taşımıştı.

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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