Türkiye'den ABD'ye Yaptırım Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'nin İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım uygulama kararının şiddetle protesto edildiğini açıkladı. Söz konusu saldırgan tutumun karşılığının gecikmeksizin aynıyla verileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye ile ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği belirtilerek, "İki Sayın Bakanımızı hedef alan söz konusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur" denildi. ABD yönetiminin yanlış karardan geri dönmeye davet edildiği açıklamada, hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığının gecikmeksizin aynıyla verileceği bildirildi.

(Caner Ünver/İHA)