Türkiye'den ABD'ye Vergi Yaptırılmı

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan ekonomik gerginliğin ardından. ABD ile ticareti yapılan ürünlerin vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Pek çok üründe yüzde 100'e varan oranlarda ek vergilendirmeler uygulandı.

Buna göre, ek mali yükümlülük oranları; sert kabuklu meyvalarda yüzde 20, pirinçte yüzde 50, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içeceklerde yüzde 140, yaprak tütün ve tütün dökümlerinde yüzde 60, taşkömürü ile ondan elde edilen briket, toprak ve benzeri yakıtlarda yüzde 13.7, taşkömürü, linyit ve turbodan elde edilen kömürlerde yüzde 10, güzellik veya makyaj müstahzaları ve cilt bakımı için kullanılan müstahzalarda yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlarda yüzde 10, el yapısı kağıt ve kartonlarda yüzde 20, birincil elyaf, kağıt ve kartonlarında yüzde 20, otomotiv ürünlerinde yüzde 120 oranında artırıldı. - ANKARA