Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardımların 2. turu kapsamında hazırlanan malzemeler gönderiliyor (1)
Yardım malzemelerini taşıyacak uçak ABD'ye gönderilecek yardım malzemeleri Yardım malzemelerinin uçağa yüklenmesi ANKARA - Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye yönelik tıbbi yardımların 2.
30.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:15
Yardım malzemelerini taşıyacak uçak
ABD'ye gönderilecek yardım malzemeleri
Yardım malzemelerinin uçağa yüklenmesi
ANKARA - Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye yönelik tıbbi yardımların 2. turu kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri, TSK'ya ait askeri uçakla Etimesgut Havalimanı'ndan ABD'ye gönderiliyor. (1)
Kaynak: AA