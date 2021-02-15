Türkiye'den ABD'ye tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'den ABD'ye tepki

15.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:23
Türkiye'den ABD'ye tepki

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in bakanlığa çağrıldığını ve ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde dile getirildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in bakanlığa çağrıldığını ve ABD açıklamasına ilişkin tepkinin en kuvvetli şekilde dile getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Çetin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Müge Anlı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Osman Özköylü Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den ABD'ye tepki - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:32:10. #1.16#
title