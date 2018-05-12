Türkiye'den ABD'ye Tedbir Resti

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik Türkiye'nin mesajlarını çok net bir şekilde ABD'li yetkililere ilettiğini belirten Bakan Zeybekci, "Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz.

Türkiye'den ABD'ye Tedbir Resti

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi uygulama kararına yönelik Türkiye'nin mesajlarını çok net bir şekilde ABD'li yetkililere ilettiğini belirten Bakan Zeybekci, "Türkiye olarak karşı adımlar atacağımızı söylüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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