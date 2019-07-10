Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com
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