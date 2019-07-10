Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz.

Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et