Türkiye'den ABD'ye Nota! Dışişleri Bakanlığı, Rıza Zarrab'ın Durumuyla İlgili Bilgi İstedi

İran ile yapılan altın ticareti nedeniyle ABD'de tutuklu bulunan iş adamı Rız Zarrab'tan 5 gündür haber alınamıyordu.

TÜRKİYE, ABD'YE NOTA VERDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, ABD'de tutuklu yargılanan işadamı Rıza Zarrab'ın durumuyla ilgili olarak Washington yönetimine nota verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise, verilen nota ile ilgili "ABD makamlarından henüz bir yanıt alınamadı. Konu takip edilmektedir. Washington Büyükelçiliği bilgi talep etti" açıklamasında bulundu.

TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Rıza Zarrab'ın geçtiğimiz hafta tahliye edildiği iddia edilmiş, ABD makamları iddiaları yalanlayarak "Teknik bir hata nedeniyle öyle görünüyor" demişti.

Zarrab'ın 27 Kasım'da jürili duruşmaya çıkması bekleniyor.