Türkiye'den ABD'ye: Güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar görüşmede ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması durumunda Suriye'de 'Güvenli Bölge'nin Türkiye tarafından tek başına oluşturulacağını belirtti ve Türkiye'nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek "tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu" sözlerine ekledi.

Görüşmede Güvenli Bölge'de yer alan YPG/ PKK'nın tüm silahlarının toplanarak ve bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilerek bölgeden tamamen çıkarılmasının önemine işaret eden Akar ayrıca, Güvenli Bölge'nin daha önce birçok kez açıklanan sebeplerden ötürü 30-40 km. derinliğinde olmasının ve ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle