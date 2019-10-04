Türkiye'den ABD'ye: Güvenli bölge konusunda oyalama olursa çalışmalar biter

04.10.2019 02:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı. Bakan Akar, meslektaşına güvenli bölge konusunda oyalama olması durumunda çalışmaların biteceğini söyledi



Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması istendi. Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Akar'ın ABD'li meslektaşına "güvenli bölge konusunda oyalama ya da geciktirme olması durumunda çalışmaların biteceği ve bunda son derece kararlı olduklarını" vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle