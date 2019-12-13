Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki

13.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:00

Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirildi.