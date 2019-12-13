Türkiye'den ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirildi.
13.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:00
Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesini "tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerinden" biri olarak nitelendirildi.
Kaynak: Dunya.com