Türkiye'den ABD Kongresi'ne savunma bütçesi tepkisi

17.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:40

Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nde kabul edilen "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesine ilişkin, Türkiye'nin aleyhindeki tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağını ve tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında Türkiye'ye karşı yine hasmane unsurların yer aldığına dikkat çekildi.

"Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir." ifadesi yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedarikimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre'nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."

Kaynak: AA