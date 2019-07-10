Türkiye'den AB ve Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz" denildi.
Kaynak: Dunya.com
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