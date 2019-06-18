Türkiye'den AB GİK kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz.

Türkiye'den AB GİK kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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