Türkiye'den AB GİK kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 18 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümünde kayıtlı hususları reddediyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com
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