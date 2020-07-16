Türkiye'den 86 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapıldı Türkiye'den bu yılın ilk yarısında 86 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

Türkiye'den bu yılın ilk yarısında 86 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, sektörün ilk 6 aylık ihracatı, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre 990 milyon 282 bin dolardan 674 milyon 714 bin dolara geriledi.

Haziran ayıyla yeniden yükselişe geçen sektörün dış satımında Avrupa ülkeleri başı çekti. Sektörün yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. İhracatçılar, bu ülkeye 122 milyon 922 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs sattı.

Almanya'nın ardından en fazla ihracat Fransa'ya yapıldı. Geçen yılın tamamında Türkiye'nin en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihraç ettiği ülke olan Fransa'ya 2020'nin ocak-haziran döneminde 94 milyon 479 bin dolarlık ürün gönderildi.

İhracatta üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan dış satım ise 63 milyon 712 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu 3 ülkeye gerçekleştirilen ihracat, sektörün toplam dış satımının yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Çekya ve Rusya'ya ihracatta ciddi artış

İhracatçılar, yılın ilk 6 ayında İngiltere'ye 30 milyon 860 bin, Polonya'ya 28 milyon 394 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs sattı.

Yılın ilk yarısında Çekya ve Rusya'ya yapılan dış satımdaki artış dikkati çekti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 10 milyon 139 bin dolarlık satış yapılan Çekya'ya, 2020'nin aynı döneminde yüzde 156'lık artışla 25 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Rusya'ya yapılan ihracat ise yüzde 657 artış gösterdi. Bu ülkeye yapılan dış satım 3 milyon 88 bin dolardan 23 milyon 386 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında satış yapılmayan 14 ülkeye ihracat

İhracatçılar, İspanya, Avusturya, Sırbistan, Fas, Belçika, Hırvatistan, İsveç ve Romanya'ya 10'ar milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

Sektör temsilcileri, geçen yılın ilk 6 ayında ihracat yapılmayan Malta, Mısır, Filipinler, Libya, Dominik Cumhuriyeti, Ruanda, Mali, Tayland, Uruguay, Surinam, Mozambik, Kongo, Madagaskar ve Gine'ye bu yılın ocak-haziran döneminde otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

Kaynak: AA