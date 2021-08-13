Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı

Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

GAİB Hizmet Binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Temmuz 2021 dönemi ihracat rakamlarını değerlendirirken 2021 yılının yedi aylık sürecinde gerek bölgeden gerekse ülke...

GAİB Hizmet Binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Temmuz 2021 dönemi ihracat rakamlarını değerlendirirken 2021 yılının yedi aylık sürecinde gerek bölgeden gerekse ülke genelinden gerçekleştirilen sektörel ihracat rakamlarıyla karşılaşılan sorunları masaya yatırdı. Türkiye'den 7 ayda hububat sektöründen 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesinden de 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık sektörel ihracata imza atıldığını ifade etti.

"Ülkemizin başı sağ olsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız"

Türkiye gündeminde birinci gündem maddesinin yaşanan felaketler olduğuna dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşanan yangın felaketleri ve Karadeniz Bölgesindeki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlara başsağlığı dileyerek, "Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de peş peşe yaşanan gerek sel gerekse orman yangın felaketleri hepimizi derinden üzerken doğal dengenin dünya genelinde nasıl bozulduğunun bütün insanlığın farkına varması gereken bir olay olduğunu düşünüyoruz. Doğal dengenin bozulması, küresel ısınmanın artması adeta son yıllarda mevsimleri değiştirmiş, felaketler dünyanın bütün kıtalarında peş peşe yaşanmaya başlanmıştır. Ülkemizde yaşanan tabi afetlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimiz daha çok tedbirli olmak ve doğal dengenin bozulmaması için üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Bu felaketler elbette tarımsal alanlarımızı ve sektörümüzü de doğrudan etkileyen felaketlerdir" dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat İhracatında iddialı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya GAİB Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı değerlendirmede hububat bakliyat sektöründe liderliğin Güneydoğulu ihracatçılara ait olduğunu ifade ederek 2021 yılının yedi aylık diliminde Türkiye genelinden 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracata imza atılırken bu rakamın 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık bölümünün Güneydoğulu ihracatçılar tarafından GAİB üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ederek ihracatçıları kutladı.

Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Liderliğini koruyor

2021 yılının yedi aylık sürecinde bölgeden en fazla makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Altunkaya Güneydoğulu ihracatçıların bu süreçte toplam 170 ülkeye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek ülke gurupları bazında en fazla ihracatın 776 milyon 848 bin dolarla Ortadoğu Ülkelerine, bunun ardından ikinci sırada ise 421 milyon 9 bin dolarla Afrika ülkelerine ve üçüncü sırada 146 milyon 386 bin dolarla Amerika ülkelerine ihracat yapıldığına vurgu yaptı. Ülke guruplarında Avrupa Birliği ülkelerine 61 milyon 590 bin dolar, Asya ve Okyanusya Ülkelerine 27 milyon 123 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 17 milyon 74 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 13 milyon 11 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 8 milyon 136 bin dolar, Serbest bölgelere 5 milyon 989 bin dolar, diğer ülkelere ise 73 bin dolarlık ihracat yapıldığının altını çizen Başkan Altunkaya 2021 yılının yedi aylık sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.6'lık bir artışla 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Irak, Suriye ve İran ülke bazlı ihracatın gözde ülkeleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçekleştirilen ülke bazlı ihracat hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya Ocak-Temmuz 2021 döneminde en fazla ihracatın 438 milyon 500 bin dolarla Irak'a yapıldığını ifade ederek, "Sektörel ihracatımızda ülke bazlı ihracatta ilk sırayı 438 milyon 500 bin dolarlık ihracatla Irak almakta, ikinci sırada ise 133 milyon 120 bin dolarla Suriye, bu ülkeyi ise 97 milyon 168 bin dolarla Cibuti takip etmektedir. Sektörümüz için önemli bir pazar haline gelen İran'a ise bu süreçte 92 milyon 560 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bölgemizden 2021 yılının 7 aylık sürecinde toplam 170 ülkeye en fazla makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvi-pasta, kakaolu mamuller, margarin, yemler, şeker ve şekerli maddeler, irmik, yağlı topumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ve diğer sektörel ürünlerimiz ihraç edilmiştir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı
Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı
Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı
Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Binance Türkiye, '234 bin TL buharlaştırıldı' iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
Binance Türkiye, "234 bin TL buharlaştırıldı" iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
Marketlerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar ücretli oluyor, iade eden parasını geri alacak
Marketlerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar ücretli oluyor, iade eden parasını geri alacak
Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Yurt dışından gelenler artık otellerde karantinaya alınıyor! Günlük 2 bin lirayı bulan ücretlere tepki var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Meral Akşener Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Alex Teixeira Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.08.2021 13:37:39. #1.13#

title