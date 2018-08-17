Türkiye'den 60 Yabancı Şirkete Güven Mektubu: "Batan veya İflas Eden Yok"

60 yabancı menşeli şirkete güven mektubu yazan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Olgun, "İflas eden veya batan tek bir firmamız yok. Tam tersi geçtiğimiz hafta Torbalı'nın en önemli markasını Lüksemburglular satın aldı. Dedikodular ile kendi ayağımıza sıkmayalım" dedi.

800 firmaya ev sahipliği yapan, Türkiye vergi rekortmenliği sırlamasında 5. sırada yer alan ve ihracatta 61 ili geride bırakan Torbalı'da son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, 60 yabancı sermayeli şirkete mektup yazdı. ABD, Almanya, Rusya, İsviçre, Danimarka ve Fransa menşeli şirketlere, Türk ekonomisinin tüm fonksiyonlarının yerinde olduğu ve ülkenin ekonomik potansiyelinden bahsedildi.

Ülkedeki gelişmeleri kaygıyla izleyen yabancı menşeli ve yabancı ortaklı firmalara, 'sorun yok' mesajı veren TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, mektupta ekonominin tüm fonksiyonlarının normal olduğu ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapıldı.

Ayrıca İzmir ekonomisinin nabzının attığı ilçede iflas, üretim durdurma veya küçülmeye giden hiçbir şirketin olmadığını tam tersi geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en önemli markası olan Pizza Pizza'nın Lüksemburg merkezli Mediterra Kapital tarafından satın alındığını açıklayan Olgun, "Dedikodu ve karalamalar ile kendi ayağımıza sıkmayalım. Süreci takip ediyoruz. Merkez Bankası ile BDDK'nın müdahalesi ve vatandaşımızın dirayeti sonuç veriyor. Hazine ve Maliye Bakanımızın yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantı etkisini gösterdi. Biz de ilçemizde yatırımı bulunan 60 yabancı menşeli şirkete mektup yazdık. Bazılarını ziyaret edip gidişatla ilgili bilgi veriyoruz. Panik havası zarar verir. Süreçte benzer teşebbüsler devam edecektir, sağduyu içerisinde bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan firmalarımız olabilir. Ama bunlara 'battı' diyerek bu tür sorumsuz ve ahlaksız karalamalar yapmak, ülkemiz ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur. Torbalı'da Kurulu her şirket, ülkemizin bir değeridir. Tüm fabrikalarımız ile irtibat halindeyiz. Süreci en iyi şekilde yöneterek sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR