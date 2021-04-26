Türkiye'den 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi

Dünya Üniversiteleri Sıralama Kuruluşu, Times Higher Education (THE) 2021 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesini açıkladı.

Dünya Üniversiteleri Sıralama Kuruluşu, Times Higher Education (THE) 2021 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesini açıkladı. Üniversitelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGS) doğrultusunda değerlendirilerek oluşturulduğu listeye Türkiye'den 54 üniversite girdi.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, (THE) üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği 'Etki Sıralaması 2021' (Impact Ranking 2021) araştırmasına 98 ülkeden 1240 başvuru alındı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada; sıralamaya katılımın arttığı ve en çok başvuru yapan ülkenin 86 başvuru ile Rusya olduğu kaydedildi. 85 başvuru ile Japonya 2'nci sırada yer alırken, 54 başvuru ile Hindistan 3, Türkiye ise 54 başvuru ile 4'üncü sırada yer aldı.

Üniversitelerin genel sıralamaya dahil edilmeleri için veri sağlamaları gereken hedeflerden biri olan 'Nitelikli Eğitim' kategorisi dünyada ve Türkiye'de en çok başvuruyu aldı. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin birinci sırayı aldığı Times Higher Education 2021 Etki Sıralaması "Nitelikli Eğitim" kategorisindeki ilk 10 üniversite şu şekilde;

1. İstanbul Gelişim Üniversitesi

2. İstanbul Teknik Üniversitesi

3. Atatürk Üniversitesi

4. Bahçeşehir Üniversitesi

5. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

6. Abdullah Gül Üniversitesi

7. Aksaray Üniversitesi

8. Boğaziçi Üniversitesi

9. Kadir Has Üniversitesi

10. TED Üniversitesi

Üniversiteler aldıkları puanların genel ortalamasına bakıldığında ise sıralama şu şekilde:

1. Abdullah Gül Üniversitesi

2. İstanbul Teknik Üniversitesi

3. İstanbul Gelişim Üniversitesi

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5. Özyeğin Üniversitesi

6. Boğaziçi Üniversitesi

7. Erciyes Üniversitesi

8. Hacettepe Üniversitesi

9. İstanbul Bilgi Üniversitesi

10. Bahçeşehir Üniversitesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı