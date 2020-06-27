HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye'den 5 ayda "Made in Sakarya" damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi

Sakarya'da, ocak-mayıs döneminde üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'i yurt dışına satıldı.

Türkiye'den 5 ayda
27.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:24

Sakarya'da, ocak-mayıs döneminde üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'i yurt dışına satıldı.

İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 5 aylık döneminde 143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, otomotiv fabrikalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşansa da 1 milyar 369 milyon 943 bin dolarla yine otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mayıs döneminde traktör de dahil üretilen 425 bin 804 araçtan 336 bin 98'i yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20,3'lük oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'ini ihraç etti.

Günde 535 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 5 aylık dönemde 71 bin 478 otomobil, 44 kamyonet, 160 otobüs, 272 midibüs, 9 bin 456 traktör olmak üzere toplam 81 bin 410 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 19,1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 535 aracın 451'i ihraç edildi.

Üretim ve ihracatta lider Toyota

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurmasının ardından nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın ilk 5 aylık döneminde toplamda 71 bin 478 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 89,3'üne denk gelen 63 bin 905'ini ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verme kararı almıştı. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-mayıs döneminde ürettiği 476 aracın 232'sini yurt dışına sattı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde 9 bin 456 traktör üreten TürkTraktör ise 4 bin 418 aracını ihraç etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Ekonomi
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı Ekonomi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Ekonomi
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Ekonomi
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Ekonomi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Ekonomi
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Buse Varol Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Türkiye'den 5 ayda "Made in Sakarya" damgalı 68 bin 555 otomotiv ihraç edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 09:53:05. #1.15#
title