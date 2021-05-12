Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi

Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 192 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 192 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında 10 milyar 153 milyon 309 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 38,86'sını yan sanayi ürünleri oluşturdu. Ocak-nisan döneminde yan sanayi ürünleri ihracatından 3 milyar 946 milyon 543 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay yüzde 24,41 ile Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın ilk 4 ayında yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,78 artışla 634 milyon 935 bin dolardan 963 milyon 678 bin dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 152 milyon 212 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya'ya bu sene yapılan ihracat yüzde 81,70 artışla 276 milyon 565 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün listenin üçüncü sırasındaki Fransa'ya ihracatı yüzde 48,11 artarak 157 milyon 486 bin dolardan 233 milyon 248 bin dolara ulaştı.

100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı 10'a yükseldi

Otomotiv endüstrisi, yılın ilk 4 ayında ABD'ye 228 milyon 159 bin, Birleşik Krallık'a 205 milyon 741 bin, İspanya'ya 189 milyon 572 bin, Rusya'ya 189 milyon 286 bin, Polonya'ya 151 milyon 315 bin, Romanya'ya 120 milyon 237 bin, Belçika'ya 108 milyon 171 bin dolarlık ihracat yaparak hacmin 100 milyon doların üzerinde olduğu pazar sayısını 10'a çıkardı.

Listenin ilk 10 sırasındaki ülkelere yapılan dış satımın toplam yan sanayi ihracatındaki payı yüzde 67,55 olarak hesaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'den 4 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:54:39. #1.15#

title