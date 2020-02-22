Türkiye'den, 26 kişi Chevening bursundan yararlanacak

22.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:56

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Chevening programıyla liderler, etkileyiciler ve karar vericilerle kalıcı pozitif ilişkiler kurduklarını ve son iki yılda daha da artan fonlarıyla kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018-2019 akademik yılında Chevening bursu ile Birleşik Krallık'ta eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Türkiye'ye dönen mezunlar için "Eve Hoş Geldiniz" daveti verildi.



Chilcott'un ev sahipliğinde düzenlenen davette 14 yeni mezun büyükelçinin elinden sertifikalarını aldılar. Davette yeni mezunlar, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi ve eski mezunlar ile bir araya gelerek Birleşik Krallık tecrübelerini paylaşma, tanışma ve geleceğe dönük planları üzerine fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu.

Chilcott, konuşmasında, davetin, yeni ve mevcut mezunların tanışmaları ve Birleşik Krallık deneyimlerini paylaşmaları için bir fırsat olduğunu ve misafirleri ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.



Chevening Programı'nın, Birleşik Krallık Hükümeti'nin en önde gelen ödül programı olduğunu işaret eden Chilcott, "1983'ten beri geleceğin genç, azimli liderlerinin prestijli Birleşik Krallık üniversitelerinde akademik ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için harika bir fırsat sunmaktadır. Bu sadece bir burs değil, aynı zamanda Birleşik Krallık'ın ülkelerimiz arasında daha yakın ve daha güçlü bağlar geliştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir yatırımıdır." yorumunu yaptı.

50 binden fazla mezunu var

Chilcott, geçen 37 yıl boyunca Chevening'in, pek çok yöneticiye, kamu ve küresel kuruluşlarda üst düzey görevlere sahip olan kişilere kendilerini geliştirmelerinde Birleşik Krallık üniversitelerinde ev sahipliği yapmış bir program olduğuna dikkati çekerek, "Bu akşam burada eski Chevening mezunlarımızın varlığı da bu büyük ağın kanıtı. 1988 yılından bu yana Türkiye'de devam eden program 2 bin'den fazla mezunu ile Avrupa'nın en büyük mezun ağına sahiptir." dedi.

Chevening programının dünya çapında 50 bin'den fazla mezunun olduğunu ve bu etkileşimli mezun ağının Birleşik Krallık'ın küresel büyükelçileri olarak programı tanıtmaya devam ettiğini ifade eden Chilcott, "Bu programla liderler, etkileyiciler ve karar vericilerle kalıcı pozitif ilişkiler kurduk ve son iki yılda daha da artan fonumuzla kurmaya devam edeceğiz. 2018-19 akademik yılında Türkiye'den 21 bursiyerimiz bu ödüle hak kazandı, 2020-21 yılında 26 kişinin burstan faydalanabileceğini memnuniyetle paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA