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Türkiye'den 22 günde 5 milyon dolarlık incir ihracatı

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu incirde yeni sezon bereketli açıldı.

Türkiye'den 22 günde 5 milyon dolarlık incir ihracatı
21.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:12

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu incirde yeni sezon bereketli açıldı.

Yaş incir ihracatının başladığı 26 Temmuz'dan 17 Ağustos'a kadar olan 22 günde 5 milyon 143 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, taze incir ihracatında ilk sırada 1 milyon 359 bin dolarla Almanya yer alırken, bu ülkeyi 1 milyon 70 bin dolarla Rusya ve 804 bin dolarla Hong-Kong izledi. Geçen sezon 730 bin 208 dolarlık ihracatın yapıldığı Rusya bu sezon yüzde 46'lık yükselişle ihracattaki artışta ilk sırada yer aldı.

Şu ana kadar olan ihracatta ağırlık olarak "Sarılop" çeşidi incir gönderilirken, Bursa'da hasadın başlamasıyla "Bursa Siyahı" çeşidinin incir ihracatını yükseltmesi bekleniyor.

- "Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, incirde verimli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Ege ve Marmara'nın verimli ovalarında incir hasadının devam ettiğini belirten Uçak, "Daha önceki açıklamalarımızda siyah incirde hedefimizin 60 milyon dolar olduğunu söylemiştik. İlk ihracatımızı Almanya'ya yaptık. Uzakdoğu pazarından da ciddi bir talep var. Hem kalitesi hem de aromasıyla 50'ye yakın ülkeye ihraç ettiğimiz incirde hedefimizi 12'den vuracağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Geçen yılın eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Rusya'da incir ikram ettiğini anımsatan Uçak, "Bu tanıtım bizim için çok iyi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikramıyla özelikle Ruslar'dan talep var. Rusya'ya olan artışta bunun etkisi var. Devam edeceğini de umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçak, Uzakdoğu coğrafyasına, ürünlerin raf ömrünün az olmasından kaynaklı olarak incirlerin ağırlıklı hava yoluyla gönderildiğini sözlerine ekledi.

- "Rekolte yüzde 20 daha fazla"

Aydın'da incir ihracatı yapan Hakan Arıkan ise kalitenin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu aktardı.

İncire ciddi bir talep olduğunu belirten Arıkan, "Rekolte de geçen yıla göre yüzde 20 daha fazla diyebilirim. Hem iç piyasa da hem dış piyasada taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Geçen yıla göre yine yüzde 30 fazla talep var. Kovid-19'dan dolayı insanlar doğal ürünlere yöneldi sanırım burada onun çok büyük etkisi var." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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