Türkiye'den 2 ayda 83 ülke ve özerk bölgeye 1,7 milyar dolarlık binek otomobil satıldı
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Türkiye'den 2 ayda 83 ülke ve özerk bölgeye 1,7 milyar dolarlık binek otomobil satıldı

17.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:31
Türkiye'den 2 ayda 83 ülke ve özerk bölgeye 1,7 milyar dolarlık binek otomobil satıldı

Türkiye otomotiv sektörü ocak-şubat döneminde 83 ülke ve özerk bölgeye yaklaşık 1,7 milyar dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Türkiye otomotiv sektörü ocak-şubat döneminde 83 ülke ve özerk bölgeye yaklaşık 1,7 milyar dolarlık binek otomobil ihraç etti.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, ocak-şubat döneminde binek otomobil ihracatı 1 milyar 699 milyon 391 bin dolar oldu.

Binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımından yüzde 35,4 pay aldı.

Bu süreçte en fazla dış satımı Fransa'ya gerçekleştiren sektör temsilcileri, bu ülkeye 319 milyon 472 bin dolarlık binek otomobil gönderdi.

İkinci sırada yer alan İtalya'ya 197 milyon 386 bin, üçüncü İspanya'ya 163 milyon 38 bin, dördüncü Almanya'ya da 140 milyon 913 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı.

Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya'ya gerçekleştirilen 820 milyon 810 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alanda toplam yurt dışı satışın yüzde 48,3'ünü oluşturdu.

Birleşik Krallık 127 milyon 731 bin dolarla 5'inci, Polonya 87 milyon 364 bin dolarla 6'ncı, Slovenya 71 milyon 214 bin dolarla 7'nci, Belçika 62 milyon 69 bin dolarla 8'inci, İsveç 61 milyon 427 bin dolarla 9'uncu ve Mısır 59 milyon 598 bin dolarlık dış satımla 10'uncu sırada bulunuyor.

Bu sıralamaya göre ilk 10 ülkeden 8'ini AB üyesi ülkeler oluşturdu.

Afrika pazarında Tunus ve Güney Afrika'ya yüksek ihracat artışları

Binek otomobil ihracatında son dönemde öne çıkan ülkeler arasında yer alan Tunus'a dış satımda ciddi artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat geçen yılın ilk 2 ayına göre ocak-şubat döneminde yüzde 465 artışla 1 milyon 707 bin dolardan, 9 milyon 655 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 318 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ise bu yıl aynı aylarda yüzde 1471 artışla 4 milyon 997 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

2020'nin ocak-şubat döneminde binek otomobil dış satımı yapılmayan Afrika ülkesi Çad'a bu yılın aynı döneminde 139 bin 348 dolarlık binek otomobil satıldı.

Ayrıca, 2020'nin ilk 2 ayında binek otomobil ihracatı yapılamayan Japonya'ya bu sene aynı dönemde 2 milyon 50 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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