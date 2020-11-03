Türkiye'den 174 ülkeye halı ihracatı
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Türkiye'den 174 ülkeye halı ihracatı

03.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:29
Türkiye'den 174 ülkeye halı ihracatı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2020 yılının 10 aylık döneminde 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını söyledi.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2020 yılının 10 aylık döneminde 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını söyledi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, son beş yıllık süreçte dünya genelinde yürüttükleri tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini vermeye başladığını, özellikle ABD pazarlarının aranan halı markalarının Türk halısı olduğunu ifade etti. ABD'ye bu yıl yapılan halı ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 34 arttığını anlatan Kaplan, "Bu yılın 10 aylık döneminde Türkiye genelinden toplam 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 533 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. En fazla halı ihracatı yapılan ülkeler; ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, İran ve Belçika oldu" dedi.Kaplan, öte yandan Türkiye'de yapılan halı ihracatının yüzde 70'lik bölümünün Gaziantep'ten karşılandığını da sözlerine ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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