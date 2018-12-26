Türkiye'den 161 Ülkeye Ofis Mobilyası İhracatı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin 2018'in 11 aylık döneminde 161 ülkeye 110 milyon dolarlık ofis mobilyası ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2023 hedefinin 6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Belirlenen hedef doğrultusunda iş birliklerinin önemine dikkati çeken Yağcı, bu kapsamda Ofis Mobilyacıları Sanayicileri Derneği Başkanı Levent Tüfekçi ve dernek üyeleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Mobilya sektörünün yıllık 2,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Ofis mobilyaları, mobilya ihracatımızda önemli bir kalemi temsil ediyor. 2018 yılının 11 aylık döneminde 161 ülkeye 110 milyon dolarlık ofis mobilyası ihraç ettik. Ofis mobilyaları ihracatımız 2018 yılında yüzde 18 artış gösterdi. 6-10 Mart tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan MODEKO-İzmir Mobilya Fuarı'na yönelik Alım Heyeti Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyona dünyanın dört bir tarafından ofis mobilyaları ithalatçılarını da davet edeceğiz."

Kaynak: AA