Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek - Haberler
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Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek

AA, Aydoğan Kalabalık - Güncel
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Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek

Libya'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişiklik yapıldı.

Libya'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları için vize uygulamasında değişiklik yapıldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya'ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Libya'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğundan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı.

Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya'ya vizesiz seyahat edebiliyor.

AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel

Pasaport, Türkiye, Libya, Türk, Güncel, Haber

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