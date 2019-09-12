Türkiye demokrasisinin 'kara lekesi' 12 Eylül'de neler yaşandı?

Türkiye demokrasisinin 'kara lekesi' 12 Eylül'de neler yaşandı?

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Türkiye demokrasisinde 'kara leke' olarak anılan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı, 52 bin kişi de tutuklandı.

12.09.2019 10:30
Türkiye demokrasisinin 'kara lekesi' 12 Eylül'de neler yaşandı?

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Türkiye demokrasisinde 'kara leke' olarak anılan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı, 52 bin kişi de tutuklandı.


Sıkıyönetim döneminde, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde, 171 kişi sorguda ve uğradığı işkencelerde, 49 kişi de idam edilerek hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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