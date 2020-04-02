Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı - Haberler
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Manisa, Ege, Güncel

Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaşlı nüfus istatistikleri paylaşıldı.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaşlı nüfus istatistikleri paylaşıldı. Türkiye'de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstü kişi sayısı 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı. 2019 yılı verilerine göre Manisa'daki yaşlı nüfus ise 163 bin 384 kişiye ulaşarak Manisa nüfusunun yüzde 11,3'ünü oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü yaşlıların ülke nüfusu içindeki istatistiki verileri açıklandı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturmuştur. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmüştür. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilk 5 il sırasıyla, yüzde 18,8 ile Sinop, yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin, yüzde 16,2 ile Çankırı ve yüzde 16,1 ile Giresun olurken, yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu 5 il ise sırasıyla yüzde 3,3 ile Şırnak, yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa, yüzde 4 ile Van ve yüzde 4,5 ile Batman olmuştur." dedi.

YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 2,2'Sİ MANİSA'DA YAŞIYOR

Ege Bölgesi illerine bakıldığında en fazla yaşlı nüfusa sahip ilin 493 bin 673 kişi ile İzmir olduğunu kaydeden Akyol şunları söyledi: "En az yaşlı nüfusa sahip il ise 44 bin 987 kişi ile Uşak'tır. Ege Bölgesi illeri içerisinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,2 ile Aydın, en düşük olduğu il yüzde 11 ile Denizli'dir. Manisa ilindeki yaşlı nüfus 2014 yılında 137 bin 486 iken son beş yılda yüzde 18,8 artış ile 2019 yılında 163 bin 384 kişi olmuştur. Manisa ili bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 2,2'sine sahip olup Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 10. ildir. Yaşlı bireylerin yüzde 44,3'ü erkeklerden yüzde 55,7'si kadınlardan oluşmaktadır. Manisa'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı yüzde 11,3 olup, ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 39. Ege Bölgesinde 5. il konumundadır. Manisa ilçelerinde yaşlı nüfus oranı en yüksek olduğu ilçe yüzde 18,8 ile Gördes, en düşük olduğu ilçe yüzde 7 ile Yunusemre ilçesidir. Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 58,4 ile Gölmarmara, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,6 ile Selendi ilçesidir."

(Sadık Cangel/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi Haberler
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Sayan Dilan Çıtak Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:48:53. #1.15#
title