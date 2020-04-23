Türkiye'deki yabancı çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı Türkiye'de yaşayan yabancı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Türkiye'de yaşayan yabancı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

AA muhabirinin Göç İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca video hazırlandı.

Videoda, farklı milletlere mensup çocuklar, hep bir ağızdan Türkçe seslendirdikleri şarkılar, şiirler ya da mesajlarla dünya çocuklarının bayramını kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan akşamı vatandaşların evlerinde camlarından, balkonlarından İstiklal Marşı okuması çağrısına Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce de kulak verildi.

Videoda, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan farklı millete mensup çocuklar İstiklal Marşı'nı evlerinden seslendirdi.

Kaynak: AA