Türkiye'deki üniversitelere yabancı öğrenci başvurularında artış

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021" raporu yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'deki üniversitelere yabancı öğrenci başvurularında bir artış olduğu gözlemlendi

Dünyanın birçok ülkesinden binlerce öğrencinin eğitim için başvuru yaptığı Türkiye'de, yabancı öğrenci sayısı ise her dönem artıyor. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün "şeffaflık ve açıklık" politikası doğrultusunda ilki 2018'de yayımlanan raporun dördüncüsü, yabancı öğrencilerin Türkiye'de en çok hangi üniversiteyi tercih ettiğini de ortaya koydu.

YABANCI ÖĞRENCİLER EN ÇOK BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'Nİ TERCİH EDİYOR

Türkiye'ye birçok farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrenciler okumaya gelirken, yabancı öğrencilerin en çok Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih ettiği görüldü. Rapora göre, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 5 bin 589 olarak kayıtlara geçti. Üniversitede, yabancı uyruklu öğrencilerin toplam öğrenci içerisindeki oranı ise yüzde 20,5 olarak açıklandı.

AR-GE HARCAMALARINDA CİDDİ ARTIŞ

Üniversitelerde öğrenci gelirinin belli bir oranında Ar-Ge harcaması zorunluluğuna ait düzenlemeler sonrası bu konuda farkındalık arttı. İç kaynaklı araştırma proje bütçesinin ortalaması 2017-2018 döneminde 58 bin 811 lira iken yapılan düzenlemelerle 2018-2019 döneminde yaklaşık 8 kat artışla 488 bin liraya ulaştı. Harcamaların göz önünde bulundurulduğu 2019-2020 döneminde gerçekleşen toplam araştırma proje harcaması ortalamasının 2 milyon 866 bin 556 lira olduğu, iç kaynaklı araştırma proje harcamasının ortalamasının ise 1 milyon 250 bin 666 liraya yükseldiği görüldü.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının 2019-2020 yılı toplam Ar-Ge harcaması 740 milyon 389 bin 248 lira, toplam iç kaynaklı Ar-Ge harcaması ise 309 milyon 829 bin 783 lira olarak tespit edildi. 45 vakıf yükseköğretim kurumunun (yüzde 58) toplam araştırma bütçesinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu görüldü.

KÜTÜPHANE ALANLARI VE KİTAP SAYILARI ARTTI

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kütüphane alanları ile kütüphanede yer alan basılı kitap sayıları da paylaşıldı. Buna göre, öğrenci başına düşen kütüphane alanına ilişkin olarak vakıf yükseköğretim kurumlarının 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri karşılaştırıldığında 28 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına düşen kütüphane alanının yüzde 50'den, 5 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla büyüdüğü, öğrenci başına düşen kitap sayısına ilişkin olarak ise yine aynı yıllar arasında 23 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına kitap sayısının yüzde 50'den, 11 tanesinin ise yüzde 25'ten fazla arttığı görüldü.

Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi, 2016, 2017 ve 2018 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında üst üste 3'ncü kez eğitim dalında vakıf üniversiteleri arasında birinciliğin sahibi olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı