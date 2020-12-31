Türkiye'deki uluslararası fuar veya sergilere yabancı firmalar, teşhir amacıyla katılabilecek
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Türkiye'deki uluslararası fuar veya sergilere yabancı firmalar, teşhir amacıyla katılabilecek

31.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:36
Türkiye'deki uluslararası fuar veya sergilere yabancı firmalar, teşhir amacıyla katılabilecek

Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek.

Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek.

Ticaret Bakanlığının, Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin 3'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatının düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Ülkede düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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