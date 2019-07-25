Türkiye'deki Suriyelilerin statüsü ne ve hangi haklara sahipler?

İstanbul Valililiği, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları kente dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle