Türkiye'deki Suriyeliler'in Sesi Oldu

Bağımsız bir Suriye Radyosu olarak, 2013 yılından bu yana çeşitli ve çoklu araçlar vasıtasıyla online olarak yayın yapan Rozana FM haberleri, hızlı ve yüksek güvenilirlikle aktarmaya devam ediyor.

Rozana FM, Gaziantep'te gerçekleştirdiği yayınlarla, Türkiye'nin Güney'i ve Suriye'nin Kuzeyi'nde bulunan birçok dinleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Radyo, katılımlı programlar yayınlayarak Türkiye'deki Suriyeliler'den binlerce arama aldığı gibi, günlük hayata entegrasyon sağlamalarına yardımcı olacak bilgi ve hizmetler de paylaşıyor. Günde ortalama 7 milyon kişi tarafından görüntülenen internet sitelerinin takipçi sayısının her geçen gün artması, oluşturduğu etkiyi de gözler önüne seriyor.

Tüm Dünya'da ve özellikle Türkiye'deki Suriyeliler arasında hayli popüler olan Rozana Radyosu, ülkede çok sayıda bulunan Suriyeliler'in çoğunlukla Türkçe bilmedikleri, kanun ve düzenlemeler hakkında yeterli sahibi olmadıklarına dikkat çekiyor. Bu anlamda büyük rol üstlenen Rozana FM, Türk toplumuna uyum sağlanması gerektiğine, mesleki konularda ve kültürel konularda aynı frekansın yakalanmasının büyük önem arz ettiğine inanıyor. Radyo, programlarını kısa dalga aracılığıyla yayınlayarak, Türkiye'de bulunan ve bugün geniş bir kitleye ulaşan Suriyeliler'in sıkıntılarını tartışıyor. Ayrıca Suriyeli çocuklarla program yaparak, savaştan çıkan ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan, muhtaç çocuklara ve ailelerine yönelik yararlı çalışmalar da yürütüyor. - GAZİANTEP