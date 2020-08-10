Türkiye'deki Suriyeli Türkmenler de Vatandaşlık İstiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beyrut'taki patlamanın ardından "Ben Türkmen'im diyen kardeşlerimize de vatandaşlık vereceğiz" demesinin ardından, yaklaşık 700 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Suriyeli Türkmen sığınmacılar da vatandaşlık istediklerini dile getirdi.
10.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beyrut'taki patlamanın ardından "Ben Türkmen'im diyen kardeşlerimize de vatandaşlık vereceğiz" demesinin ardından, yaklaşık 700 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Suriyeli Türkmen sığınmacılar da vatandaşlık istediklerini dile getirdi
Kaynak: DailyMotion.com