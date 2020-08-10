Türkiye'deki Suriyeli Türkmenler de Vatandaşlık İstiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beyrut'taki patlamanın ardından "Ben Türkmen'im diyen kardeşlerimize de vatandaşlık vereceğiz" demesinin ardından, yaklaşık 700 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Suriyeli Türkmen sığınmacılar da vatandaşlık istediklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beyrut'taki patlamanın ardından "Ben Türkmen'im diyen kardeşlerimize de vatandaşlık vereceğiz" demesinin ardından, yaklaşık 700 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Gaziantep'teki Suriyeli Türkmen sığınmacılar da vatandaşlık istediklerini dile getirdi Kaynak: DailyMotion.com