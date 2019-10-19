Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda 25 bin arttı

19.10.2019 12:33

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ekim ayı istatistiklerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda yaklaşık 25 bin artış gösterdi.



Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen mülteciler geçici koruma statüsünde bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 100 bin Suriyelinin şu ana kadar Türk vatandaşlığına geçtiği biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle