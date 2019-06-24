Türkiye'deki Stadyumlarda Yüz Tanıma Dönemi Başlıyor

Passolig sistemiyle birlikte ilk defa gündeme gelen stadyumlarda yüz tanıma teknolojisi, bazı yasal sebeplerden dolayı ilk etapta uygulanamamıştı. Şimdi ise yurt dışında birçok ülkede kullanılan sistemin ülkemizde de kullanıma açılması için yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Stadyumlara girişte yüz tanıma sisteminin kullanılması ve şiddeti azaltacak birtakım değişikliklerin bulunduğu kanun teklifi, kabul edildiği takdirde başkasının kartını kullanarak stadyuma giriş gibi ihtimalleri de tamamen ortadan kaldırmış olacak.

Yurt dışında stadyumlarda işlenen suçları tespit etmek için kullanılan yüz tanıma sistemi, ülkemizde uygulanmaya başlandığı takdirde biraz daha farklı bir amaca hizmet edecek. Daha çok stadyuma girişte kişinin Passolig kartın gerçek sahibi olup olmadığının tespiti amaçlanan sistem, önümüzdeki yıllarda daha farklı bir şekilde de kullanılmaya başlanabilir.

Daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'nda test edilen yüz tanıma sistemi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise hem stadyuma giriş amaçlı hem de şehir güvenliğinin sağlanması amaçlı kullanılacak.