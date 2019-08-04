Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır

Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır

Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazırANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye'de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayımladı.

4.08.2019 13:05
Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır

Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye'de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video da, "Misafir askeri öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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