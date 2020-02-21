Türkiye’deki şirketlerde 10 yöneticiden 7’si yeni fırsatlar peşinde
Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, "Yöneticilerin yüzde 70'i, kriz zamanlarında bile olsa karşılarına çıkacak yeni fırsatlara sıcak bakıyor.
21.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:35
Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, "Yöneticilerin yüzde 70'i, kriz zamanlarında bile olsa karşılarına çıkacak yeni fırsatlara sıcak bakıyor. Fakat şirketinden memnun olan yöneticilerin yüzde 87'si iş değiştirmekten uzaklar." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com