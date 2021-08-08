Türkiye'deki Şirketler Rpa Teknolojisinden Haberdar mı? Türkiye'de Rpa Teknolojisi!
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Türkiye'deki Şirketler Rpa Teknolojisinden Haberdar mı? Türkiye'de Rpa Teknolojisi!

Türkiye'deki Şirketler Rpa Teknolojisinden Haberdar mı? Türkiye'de Rpa Teknolojisi!
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Türkiye'deki şirketler RPA teknolojisinden haberdar mı? Türkiye'de RPA teknolojisi! Momentum BT Kurucusu Ufuk Peker, Türkiye'de ki RPA teknolojisi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki şirketler RPA teknolojisinden haberdar mı? Türkiye'de RPA teknolojisi!

Momentum BT Kurucusu Ufuk Peker, Türkiye'de ki RPA teknolojisi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin ekonomide gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomi kategorisinde olduğunu ve dünyada bilindik şirketlerin otomasyon sistemi ve yapay zekayla çalıştığını belirtti.

Küresel pazarda ülkemizin fiyatla ilgili dezavantaj yaşadığını söyledi. Japonya'da her on işletmeden sekizinde robotik süreç otomasyonu teknolojisinin kullanıldığını ancak Türkiye'de bu teknolojiyi kullanan işletme sayısının 400'ü geçmediğini ifade etti.

Bunun sebebini ise birçok şirketin bu teknolojiden haberdar olmaması ve kurumsal yapı içerisindeki teknolojiye adaptasyon olamaması şeklinde açıkladı.

Kaynak: Wise.tv

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