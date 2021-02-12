Türkiye'deki Şirketler Bitcoin'e (BTC) Yatırım Yapıyor Mu? Bitcoin nedir?

HaberTürk kanalında Para Gündem programına katılan BtcTurk'ün CEO'su Özgür Güneri kripto paraların ve Türkiye'de yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Şirketler Bitcoin'e (BTC) Yatırım Yapıyor Mu? Bitcoin nedir?

TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLER BİTCOİN'E (BTC) YATIRIM YAPIYOR MU?

HaberTürk kanalında Para Gündem programına katılan BtcTurk'ün CEO'su Özgür GüneriTürkiye'deki şirketleri bitcoin'e (BTC) yatırımı hakkında, Türkiye'de dünya ile paralel hem bireysel hem de kurumsal bir ilgi artışı olduğunu ve Bitcoin satın aldığını söyledi. Güneri, 'Tesla'nın Bitcoin alması, aslında belirgin bir insan için Bitcoin'e inanmanın bir eşiği kabul edildiğini belirtirken, 'her şirketin aynı insanlarda olduğu gibi Bitcoin'i anlaması için bir eşik oluyor, o eşiği kimin ne zaman geçeceği belli olmuyor. Bu tür geçişler, Tesla gibi önemli açıklamalar, kısa vadeli kâr amacıyla da birçok insanı motive ediyor. Buna merkez bankalarının son birkaç yılda sonsuz bir şekilde bastığı paraları eklersek her varlıkta bu tür fiyat hareketlerinin olması bence son derece doğal. Kalıcı olacak mı, önemli olan bu. Ben Bitcoin'de bu hareketin kalıcı olacağını düşünüyorum. diye ekledi.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı digital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamoto öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır.

Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makale'nin yazarı Satoshi Nakamoto'dur gerçek ismi veya mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. İlk bitcoin transferi Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.

22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 26.07.2020 tarihi itibarıyla bu değer 182.967.290 milyar dolar olmuştur. Güncel olarak üretilmiş toplam bitcoin miktarı 18.443.043 seviyesine ulaşmıştır.