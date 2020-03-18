Türkiye'deki şirket Belçika hükümetinin maske siparişlerini teslim etmedi, konu mahkemeye taşındı Belçika Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bulunan bir şirketten koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yüklü miktarda sağlık ürünü sipariş etti ancak 5 milyon adet maske Brüksel'e teslim edilmedi. Belçika hükümeti hastane personeli için alternatif arayışına girdi

Belçika Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bulunan bir şirketten koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yüklü miktarda sağlık ürünü sipariş etti ancak 5 milyon adet maske Brüksel'e teslim edilmedi. Belçika hükümeti hastane personeli için farklı alternatifler arayışı içerisine girdi.

Olayın şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışan Sağlık Bakanı Maggie de Block, "Maskeler teslim edilmedi, şirketin yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle