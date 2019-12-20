Türkiye'deki sığınmacılara mali yardım programı kapsamında 3 sözleşme imzalandı

20.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin güneydoğu illerinde su tedariği ve atık su sistemlerinin desteklenmesi ile sığınmacılar ve ev sahibi toplumlara yönelik geçim kaynakları ve istihdam imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla 210 milyon avro tutarındaki 3 sözleşmeyi imzaladı.

AB Türkiye Delegasyonu'nda düzenlenen imza törenine, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech katıldı.

Sözleşmeler, AB, AFD, Expertise France ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda imzalandı.

Büyükelçi Berger, imza töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu sözleşmelerle, Türkiye'deki sığınmacılara eğitim, sağlık ve temel hizmetler alanında verilen desteğin yanı sıra belediyelerin yaptığı çalışmalara da katkı sağlanacağını belirtti.

Berger, "İmzalanan ilk sözleşme, birçok farklı belediyenin özellikle atık su ve su temizleme tesisleriyle ilgili yükümlülüklerini hafifletecek. Proje, Mersin, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerini kapsayacak. Bu çerçevede 700 bin kişiye temiz su kaynağı erişimi sağlanmış olacak." dedi.

Proje kapsamında, atık su çalışmalarıyla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağını kaydeden Berger, "Böylelikle, yılda 20 milyon metreküp suyun temizlenmesi değerlendiriliyor. 156 milyon avro değerinde bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

Berger, bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı ile çok iyi iş birliği yaptıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta Brüksel'de bir yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bu çerçevede, finansman kaynağının nereye ve hangi projelere harcanacağıyla ilgili anlayış birliğine varıldı." diye konuştu.

"AB ile yapılan iş birliğini önemsiyoruz"

Türkoğlu da 21. yüzyılın en büyük sorunlarından göç karşısında ev sahibi ülkelerden Türkiye'nin büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle, AB ile göç konusunda yaptığımız bu iş birliğini çok önemsiyoruz ve değer veriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Ev sahibi ülke olarak sadece altyapı, eğitim, sağlık hizmetlerinde büyük baskı altında kalmanın yanı sıra ev sahipliği yaptığımız göçmen toplumlarının da hem yaşadıkları ev sahibi ülkelere hem de daha sonra ülkelerine döndüklerinde kendi toplumlarına yararlı olabilmeleri ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için onların kişisel gelişimlerini, meslek edinebilmelerini sağlayacak bu tür çok yönlü projelerin önemli olduğunu görüyoruz."

FRIT 2 (AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) sona erdiğinde, göçün yarattığı sınamaların bitmeyeceğine dikkati çeken Türkoğlu, "Bu nedenle, AB ile iş birliğimizin FRIT 2 sonrasında da devam etmesini gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Altyapı çalışmalarına odaklanılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Afraşata da Türkiye'deki sığınmacılara yönelik eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlar konularına odaklanıldığını, bundan sonra altyapıya çalışmalarına da ağırlık verileceğini anlatarak, "(Sığınmacılara destek kapsamında) Adıyaman, Mersin, Kilis, Şanlıurfa'da ilk kez altyapıya yatırım yapmış oluyoruz. Bu da oradaki yerel halkın üzerindeki baskıyı azaltma bağlamında bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

AFD Türkiye Direktörü Snrech de belediyelerin mültecilere ev sahipliği yapan ilk kurumlar olduğunu ve belediyelerin ihtiyaçlarının oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Bu projeyle, su hijyeni ve çevresel korumayla ilgili çok önemli adımlar atılacak. Su tasarrufu sağlanacak. Aynı zamanda, nehirlerden gelen kirli atık suyun başka kaynaklara akması engellenecek." diye konuştu.

Sözleşmelerin konusu

AFD tarafından belediye altyapısı alanında AB adına yürütülecek olan ilk sözleşme, Suriyeli nüfusuna ev sahipliği yapan illerdeki belediye altyapısına dönük AB desteğinin devam etmesini öngörüyor. 156 milyon avro değerindeki proje kapsamında, su tedarik şebekelerinin ve atık su arıtma tesislerinin inşaası ve mevcut sistemlerin ıslahı desteklenecek. AB'nin belediye altyapısı alanındaki bu ilave hibesinden Mersin, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illeri faydalanacak.

Expertise France ve ICMPD tarafından uygulanacak olan diğer iki sözleşmenin değeri ise yaklaşık 54 milyon avroyu buluyor. Bu projeler, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşlarının istihdam ve geçim fırsatlarının iyileştirilmesine odaklanıyor.

Her iki proje de potansiyel ve var olan girişimciler için eğitimler dahil çıraklık ve yaygın eğitime erişim ve başlangıç seviyesindeki girişimcilere hibe temininin desteklenmesi yoluyla Türk ekonomisinin canlanmasına ve iş imkanlarının oluşturulmasına katkıda bulunacak.

Söz konusu projeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve birçok kalkınma ajansının da arasında yer aldığı ulusal kurumlara teknik yardım desteği de verecek.

Kaynak: AA