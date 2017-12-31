Türkiye'deki Sığınmacılar Yeni Yılda Ülkelerine Dönmeyi Umut Ediyor

Türkiye'deki Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar, yeni yıla vatanlarından uzakta girmenin burukluğunu yaşıyor.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Midyat ilçesindeki Konaklama Tesisi'ne yerleşen sığınmacılar, yeni yılda ülkelerine dönmeyi, vatan hasretlerinin son bulmasını diliyor.



Iraklı Ezidi Mahmud Memdoh Haliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda tüm dünyaya barış gelmesi temennisinde bulundu.



Türkiye'nin kendilerine her konuda yardımcı olduğunu belirten Haliki, "Buradaki yönetimden ve kamp idaresinden çok memnunuz. Onlara sürekli dua ediyoruz. Yeni yılda savaşın sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Suriye'deki savaşın bitmesini diliyorum"



Suriyeli Mubarek Mahmud Ali ise, vatan özlemi çektiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yeni yılda Suriye'deki savaşın bitmesini ve Türk halkına hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bize gösterdikleri kardeşlik ve dostluk için teşekkür ederim."



Suriyeli Muhammed Mürşid Derviş de Türkiye'ye kendilerine kapılarını açtığı için teşekkür etti.



Yeni yılda ülkelerindeki savaşın sona ermesini temenni eden Derviş, yeni yılın Suriye ile tüm İslam ülkelerine huzur ve barış getirmesi dileğinde bulundu.