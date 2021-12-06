Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek

İlk toplantı ise 10 Aralık'ta yapılacak

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce hayata geçen İzmir Seyyar Esnaf Derneği'nin benzer dernek ve kooperatifleri re yanına alarak oluşturduğu İzmir Seyyar Esnaf Ve Sanatkarlar Meclisi şimdi de konfederasyon kurmak için çalışıyor. İzmir'den çakan kıvılcımın Türkiye'yi sarmaya başladığını söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, her geçen gün büyüyen bu yapının Erzurum'dan Edirne'ye, Giresun'dan Tarsus'a kadar ülkenin dört bir yanında yankı bulduğunu belirtti.

ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Günlük işlerle yaşamını sağlayan sokak satıcılarının yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlara ortak çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydeden Laçin, "Türkiye'deki tüm seyyar esnaf ve sanatkarları bir çatı altında birleşme çalışmalarına başladık. 10 Aralık Cuma günü ülkemizin dört bir yanındaki benzer dernek ve kooperatif yöneticileriyle yapacağımız online toplantıda, belirlenecek talepler ve önerilerimizi Ankara'ya gidip tüm siyasi partilerin genel başkanlarına bizzat ileteceğiz" dedi.

'İMKANSIZ HALE GELDİ'

Midyeciden gevrekçi ve suculara, geri dönüşümcülerden çiçekçilere kadar çok farklı alanlarda çalışan sokak çalışanlarının pandemi ve hayat pahalılığı nedeniyle büyük bir kriz içinde olduğunu belirten Laçin, zorlaşan çalışma koşullarında eve ekmek götürmenin imkansız hale geldiğini kaydetti. Laçin, "Sadece biz sokak esnafları ve sanatkarları değil pazarcı esnafımız ile küçük esnafımız da bizimle aynı kaderi paylaşmakta. Artan fiyatlar karşısında sınırlı geliri olan öğrencimiz, emeklimiz, asgari ücretli çalışanlarımız; domatesi taneyle, salçayı gramla, gevreği bile yarım yemeye başladı. Küçük üretici dediğimiz köylümüzün ürünleri tarlada kaldı. Çoluk çocuk çalışmamıza rağmen geçim şartlarımız daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

YÜZ BAŞKAN BULUŞUYOR

Sokak emekçilerinin onurlu bir yaşam sürmesi için birlik olma zamanının geldiğini açıklayan Evren Laçin şunları söyledi: "Biz İzmirli seyyar esnaf ve sanatkarlar olarak 30 dernek ve kooperatif bir araya gelerek 50 bine yakın sokak esnafını kurduğumuz Meclis'te temsil etmeye başladık. Ülkemizin birçok kentinden aldığımız tebrik telefonları bizim bu işleri nasıl gerçekleştirdiğimize dair sorular, bize yeni bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğumuz gereği Van'dan Edirne'ye, Eskişehir'den Mersin'e kadar ülkemizin tüm kentlerinde, kasabalarında yaşayan sokak emekçilerini ve sokak sanatçılarımızı ülke çapında birlik olmaya davet ettik. Şimdiki gibi sadece İzmir'i değil tüm Türkiye'yi kapsayacak Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi'mizin temellerini atmak için 10 Aralık cuma günü saat 19:00'da yüze yakın dernek ve kooperatif başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Ardından başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarımıza sorunlarımız ile çözüm önerilerimizi daha güçlü ve organize şekilde ileteceğiz."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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