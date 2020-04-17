Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı
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Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı

NOVİ Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında gönderdiği yardımlar, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesine ulaştı.

17.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:46
Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yardımları Sırbistan'a ulaştı

NOVİ Türkiye'deki Sancak Dostları Platformunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında gönderdiği yardımlar, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesine ulaştı.

Maske, tulum, havlu, tıbbi cihaz, çamaşır ve kurutma makinesi ile gerekli diğer malzemelerden oluşan yardımlar, Novi Pazar şehrinde Kovid-19 salgını nedeniyle kurulan geçici hastaneye teslim edildi.

Boşnak Milli Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Türkiye'den gönderilen bu yardımların, Türkiye'deki Sancak göçmenleri ile Sancak halkının Türkiye-Sırbistan iş birliğinin önemli bir köprüsü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Sancaklı Boşnakların bu yardımları sonsuza dek unutmayacağını kaydeden Curic, "Böyle zamanlar, Sancak'ın gerçek dostlarının belli olduğu zamanlardır." dedi.

Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic de ulaşan tıbbi yardımların kendileri için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, Sancak kökenli eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın gönderdiği mobil röntgen cihazının da diğer yardımlarla birlikte hastaneye ulaştığını söyledi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ise şehir halkı ve belediye adına, Sancak'a yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sancak Dostları Platformuna ve tüm bağışçılara teşekkür etti.

Türkiye'deki Boşnakların kurduğu Sancak Dostları Platformu organizasyonunda toplanan yardımlara, çok sayıda isim ve firmanın destek verdiği bildirildi.

Sancak Dostları Platformu Başkanı Salih Akgül, daha önce yaptığı açıklamada, 20 bin maske, 2 bin koruyucu tulum, tıbbi cihazlar, hijyen malzemeleri ve hastaların diğer ihtiyaçları için gerekli malzemelerden oluşan yardımların, Novi Pazar'ın yanı sıra bölgedeki Sjenica, Tutin, Prijepolje ve Kraljevo şehirlerine de dağıtılacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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