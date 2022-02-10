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Türkiye'deki Sağlık Çalışanları Grevde

DailyMotion.com - Güncel
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TTB'nin sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini içeren düzenlemenin TBMM'ye getirilmesi için başlattığı 'Beyaz Nöbet' eylemi kapsamında, bugün ülke genelinde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri dışında hizmet verilmedi.

TTB'nin sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini içeren düzenlemenin TBMM'ye getirilmesi için başlattığı 'Beyaz Nöbet' eylemi kapsamında, bugün ülke genelinde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri dışında hizmet verilmedi

DailyMotion.com - Güncel

Togo Cumhuriyeti, TBMM, 112, Güncel, Haberler

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