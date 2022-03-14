Türkiye'deki Rus Turistler ve Ukraynalı Mülteciler Tedirgin

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. 2,5 milyondan fazla kişi işgal nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldı. Bunlar arasında Türkiye'ye gelenler de var. Ukrayna'dan ayrılanların büyük bir çoğunluğu kadınlar ve çocuklar. Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'de tatil yapan Rusları da etkiledi. İşgale karşı çıkan Rusya vatandaşları da tedirgin

DailyMotion.com / Güncel