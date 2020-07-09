Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye'deki orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı yaşandığını belirterek, "Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan, yüzde 14'ü de doğal nedenlerle çıkıyor.

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı
09.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:47

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye'deki orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı yaşandığını belirterek, "Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan, yüzde 14'ü de doğal nedenlerle çıkıyor." dedi.

Tolunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mevsimsel olarak temmuz ve ağustos aylarının orman yangınlarının en fazla yaşandığı dönem olduğunu söyledi.

Tolunay, "Hiçbir zaman orman yangınlarının sıfıra inmesi mümkün değil. Genel olarak Türkiye'deki orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan, yüzde 14'ü de doğal ve benzere nedenlerle çıkıyor." diye konuştu.

Tolunay, orman yangınlarında ihmal ve kazayla çıkan yangınların önemli bir miktarının anız yakma kaynaklı oluştuğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Geçen sene ülkemizde 2 bin 688 yangın çıkmış, bunlardan 184'ü anız yakmadan, yaklaşık 100 tanesi enerji nakil hatlarından ve geri kalanı da çöplüklerden, avcılıktan, mangal ile sigaradan kaynaklanan yangınlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca kasıtlı yangınlar da çıkarılıyor. Ama genel olarak baktığımızda anız yakma, piknik ve sigaranın etkili olduğunu görüyoruz. İnsanların dikkatsizliği orman yangınlarına sebep oluyor."

"Ormana kıvılcım çıkaracak çöplerin atılmaması lazım"

Prof. Dr. Tolunay, meteorolojik koşulların uygun olduğu zamanlarda orman yangını riskinin çok artığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sıcaklıkların özellikle 30 derecenin üzerine çıkması, uzun süreli kuraklık olması, hava neminin düşmesi durumunda orman yangını için kritik koşullar baş gösteriyor. Bu noktada çıkabilecek bir kıvılcım bile yangınların çok hızlı bir şekilde büyümesine ve çok geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Bu kritik meteorolojik koşullar oluştuğunda mutlaka insanların uyarılması gerekiyor. Elektrik nakil hatları da orman yangınları için ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunların sürekli sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Ormana kıvılcım çıkaracak çöplerin atılmaması lazım. Ayrıca görevlilerin çöplükte çıkacak yangına anında müdahale edecek şekilde eğitilmeleri gerekiyor. Ormanları kullanan vatandaşların da ormana dinlenmek ya da piknik yapmak için gittiklerinde ateş yakmaması gerekiyor. Ateş yakılıyorsa bu pikniklerin Orman Genel Müdürlüğünün izin verdiği yerlerde yapılması lazım. Sönmeyen izmaritleri ormana atmamak gerekiyor. Hatta araçların kuru otla kaplı bir yere park edilmemesi lazım. Çünkü bundan bile yangın çıkıyor. Ormana cam şişe atılmamalı. Yetkililerin nelerin orman yangınına sebep olduğunu kamu spotlarıyla anlatmaları özellikle çocuklar ve gençleri bilinçlendirmeleri gerekiyor."

"Rüzgar ne kadar hızlıysa orman yangını o kadar hızlı şekilde ilerler"

Gelibolu'da çıkan orman yangınında kuzey doğudan şiddetli poyraz estiğinin dile getiren Tolunay, sözlerini, "Şiddetli fırtınalı havalar orman yangınlarının çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Gelibolu'da rüzgar saatte 30 ila 50 kilometre civarında hızla esiyordu. Bu da toprak yüzeyinde kuru otların yanmasıyla başlayan yangının hızlı bir şekilde ağaçların tepesine çıkmasına, ağaçların tepesinde alevlerin boyunun uzayarak çevresindeki diğer ağaçlara hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu. Rüzgar ne kadar hızlıysa orman yangını o kadar hızlı şekilde ilerler." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yaşar Güler Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Kemal Sunal Çağla Şıkel
Spor Falcao Podolski Okan Buruk Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:50:14. #1.14#
title