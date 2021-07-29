Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

Başkent Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi.

Öte yandan bulutların da etkisiyle KKTC'de yer yer is kokusu hissediliyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne'ye gökyüzünden ince ince kül yağıyor, gözyaşı gibi kahverengiye döndü havanın rengi… Manavgat yangınıyla bağlantılı olmalı, çok acı... Türkiye'ye, tüm insanlığa geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Son dakika... Manavgat'ta kanser hastası kadın, tedavi parasını yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç İlham Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Demet Akalın Sevda Erginci
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:40:33. #1.16#

title