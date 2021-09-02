Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale eden Rus ekip ülkelerine uğurlandı
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Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale eden Rus ekip ülkelerine uğurlandı

Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale eden Rus ekip ülkelerine uğurlandı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarının söndürülmesinde görev almak için Rusya'dan gelen ekip ülkelerine uğurlandı.

Antalya, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarının söndürülmesinde görev almak için Rusya'dan gelen ekip ülkelerine uğurlandı.

Antalya Havalimanı apronunda düzenlenen törene, Antalya Vali Yardımcısı Cengiz Cantürk, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Korgeneral Andrey Yudin, orman işçileri ve yangına müdahale eden 107 kişilik Rus ekibi katıldı.

Orman Bölge Müdürü Dikici, gazetecilere, ülkede 26 Temmuz'da başlayan ve kötü hava koşulları nedeniyle Adana, Mersin, Antalya ve Muğla başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde orman yangınlarının çıktığını anımsattı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yangınların müdahalesine hiç ara vermediklerini belirten Dikici, "Hava sıcaklığının 45 derece, nem oranının yüzde 5 civarında olması ve poyrazın da etkisiyle orman yangınları hemen hemen Akdeniz ve Ege'nin büyük bir kısmında etkili oldu. Meydana gelen orman yangınlarında 120 bin hektara yakın ormanımız yandı. Devletimiz yıl başında 39 helikopter, 3 uçak kiralamıştı." dedi.

Dikici, yangınların büyük olması nedeniyle devletin bütün birimlerinin harekete geçerek çevre ülkelerle bağlantı kurulduğunu, ülkeye yardım etmek isteyen her yerden uçak ve helikopter temin edildiğini bildirdi.

Bu kapsamda Rusya'dan gönderilen 2 uçak ve 3 helikopterin Antalya'daki yangınlara müdahale ettiğini belirten Dikici, şunları dile getirdi:

"Uçak ve helikopterler Antalya, Adana ve Muğla'ya kadar yaklaşık bir ay boyunca bir çok noktaya müdahale etti. Rus ekibinin dün itibarıyla görevleri sona erdi ve bugün ülkelerine dönüyorlar. Bizler de devlet olarak Rusya Federasyonu'na ve yangınlarda çalışan ekibe teşekkür ederiz. Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ederiz ve biz de her zaman Rusya'ya yardım etme hazırız. Devletimiz güçlü, milletimiz güçlü ve bu felaketin de üstesinde geldik. Bundan sonra da böyle büyük felaketlerin olabileceğini gördüğümüz için gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz."

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığında görevli Albay Vladimir Rybkin, 107 kişilik ekibin 2'si İzmir Adnan Menderes Havalimanında olan 4 uçak, 3 helikopterle Antalya, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş'taki yangınlara müdahale ettiğini söyledi.

Uçak ve helikopterlerin 1 Ağustos'tan beri yangınlara müdahale ettiğini anlatan Rybkin, "Türkiye'de meydana gelen yangınlar dağlık bölgelerde olduğu için zaman zaman zorlandık, riskli bölgelerde yangına müdahale ettik ve sorunsuz söndürüldü. Ekibimiz Türkiye'nin desteğiyle yangınların söndürülmesinde başarılı bir çalışma yaptı. Bir daha böyle yangınların olmamasını dileriz. Türkiye'ye bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cantürk ve Orman Bölge Müdürü Dikici, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Korgeneral Andrey Yudin??????? ile yangınlara müdahale eden ekibe teşekkür plaketi ve bazı hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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